Борьба с COVID-19: Киевстар передал больницам 55 кислородных концентраторов

Оборудование, которое поможет в лечении пациентов с кислородной недостаточностью, уже получили 12 больниц Киева и Киевской области, Черкасс, Черновцов, Винницкой, Полтавской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

"Большой бизнес помогает обществу преодолевать пандемию коронавируса. Я рад, что мы продолжаем заниматься предоставлением необходимого оборудование для борьбы с пандемией... В прошлом году Киевстар уже передал 10 аппаратов искусственной вентиляции легких Savina 300 Select с расходными материалами к ним, 20 мониторов пациента Vista 120 и 6851 многоразовых защитных костюмов для медицинских работников в 30 опорных больниц. Я уверен - человечество преодолеет пандемию, а это оборудование и в дальнейшем будет спасать жизни пациентов", - комментирует президент Киевстар Александр Комаров.

Кислородные концентраторы "Биомед" JAY-10 получили Калиновская центральная районная больница, Специализированная медико-санитарная часть м. Нетешин, Белоцерковская городская больница № 3, Киевская городская клиническая больница № 4, Ирпенская центральная городская больница, Камянская городская больница № 7, Полтавская 3-я городская клиническая больница, Лохвицкая районная больница, Черкасская центральная районная больница, Гайворонская центральная районная больница, Черновицкая областная клиническая больница, Новопсковское территориальное медицинское объединение.

Благотворительную инициативу "Киевстар" было реализовано при поддержке БФ "Твоя опора", который провел мониторинг медицинских учреждений, принимающих больных коронавирусом. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности. Отчетность можно посмотреть на сайте фонда http://tvoya-opora.org/.

"Во время коронавируса усложняется дыхание и может начаться гипоксия, которая приводит к сердечной недостаточности. Поэтому кислородные концентраторы помогут больным COVІD-19 в случае ослабленного дыхания и во время восстановительного периода. Благодаря благотворительной помощи Киевстар мы закупили это оборудование, поскольку оно необходимо почти каждой больнице. Я уверена, что совместными усилиями мы преодолеем пандемию", - отмечает Валерия Татарчук, основательница фонда "Твоя опора".

Все благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы VEON относительно этичности ведения своей деятельности.

Напомним, кроме благотворительной помощи, компания "Киевстар" также оказывала поддержку обществу и стране в борьбе с COVID-19 в виде услуг связи и бесплатных сервисов. В частности, за время карантина помощь бонусами на счет получили около 70 тысяч медиков, а на 3 летних месяца им был предоставлен доступ к безлимитному интернету. Общая сумма поддержки составила примерно 80 млн грн.

Справка об оборудовании

Аппарат ИВЛ Savina 300 Select – передовой высококачественный аппарат для искусственной вентиляции легких с интеллектуальным режимом вентиляции и капнографом для пациентов в критическом состоянии, то есть обеспечивает эффективную терапию при любом состоянии пациента. Это касается и взрослых, и детей.

Монитор пациента Vista 120 позволяет контролировать жизненные показатели тяжелобольного пациента, когда он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Кислородный концентратор "Биомед" JAY-10 предназначен для получения и подачи медицинского кислорода высокой концентрации для терапии пациентов с заболеваниями органов дыхания.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн абонентов фиксированного интернета. Услуги 4G компании доступны на территории, где проживает 87% населения.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обороте на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.