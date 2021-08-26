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Бонусы для вакцинированных: какие поблажки возможны во время локдауна

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Власти Украины планируют ввести ряд бонусов для вакцинированных от коронавируса украинцев в случае локдауна. Какие именно привилегии получат привитые граждане - все еще неясно, и о перспективе общенационального локдауна в Минздраве говорят неохотно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На пороге пика. Будет ли новый локдаун в Украине и как его избежать".

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил изданию, что нет смысла закрывать всю страну, когда, например, в Ровенской области красный уровень эпидугрозы, а в Донецкой - зеленый.

"Поэтому ничего нового в модели карантина нет. Единственное - есть планы Минздрава и я их поддерживаю: если будут жесткие ограничения в стране, то предприятия и компании, у которых 80% привитых сотрудников, смогут не закрываться. Такую норму уже утвердили для школ", - сказал он.

Общественные заведения

В Союзе украинских предпринимателей заявили, что в случае локдауна руководство Минздрава пообещало им не закрывать общественные заведения при условии, что туда будут пускать только вакцинированных клиентов.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что общественные заведения смогут работать в "красной" зоне, если у них будет привит коллектив, а посетители будут предъявлять ковид-сертификаты.

ТРЦ

Для ТРЦ разработают специальную систему пропуска и предварительной записи. Посетители, не прошедшие курс прививок, смогут сдать ПЦР- или экспресс-тест на месте.

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Локдаун