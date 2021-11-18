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Бонус за вакцинацию: ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников

Автор: Сергей Пышкин

ПриватБанк предупредил украинцев о новой схеме мошенничества в стране. Злоумышленники обещают вознаграждение за вакцинацию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря Приватбанка Олега Серги.

По словам Серги, злоумышленники присылают жертвам сообщение в котором обещают денежное вознаграждение за сделанную прививку. Снизу они крепят сомнительную ссылку на неизвестный ресурс.

ПриватБанк напоминает о том, что ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах и сервисах.

Фото: ПриватБанк заявил о новой схеме мошенничества (facebook.com/sergaoleg)

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ПриватБанкУкраина