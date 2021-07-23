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Бонус за вакцинацию: в Греции медикам будут платить за каждую сделанную COVID-прививку

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Греция, Пятница 23 июля 2021 13:11
Бонус за вакцинацию: в Греции медикам будут платить за каждую сделанную COVID-прививку Фото: в Греции медикам будут платить за каждую сделанную COVID-прививку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Греции анонсировало введение денежных бонусов для медиков за вакцинацию от коронавируса. За одну сделанную прививку врач будет получать от 10 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Соответствующее решение было принято из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта" и для ускорения общенациональной программы вакцинации.

Так, министр здравоохранения Василис Кикилиас объявил, что фармацевты и врачи будут получать 10 евро за каждое назначение вакцинации.

Кроме того, медикам будут платить по 20 евро за каждую прививку, сделанную на их рабочем месте и 50 евро за вакцинацию дома для людей, которые не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации из-за болезни или инвалидности.

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