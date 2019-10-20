Бомбезная Анюта! Седокова засветила упругие ягодицы и раззадорила сеть

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка поделилась смелым фото

Анна Седокова не стесняется публиковать в сети откровенные и "горячие" снимки, которые демонстрируют соблазнительные формы и идеальную фигуру певицы. Сексапильная акристка и мама троих детей порадовала своих поклонников снова, выложив в Instagram очередной кадр, тут же собравший массу восторженных отзывов.

Певица сняла свое отражение в зеркале на мобильник, повернувшись спиной и сидя на полке. Седокова похвасталась упругими ягодицами, и попутно разожгла в сети настоящий пожар.

Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Отметим, что певица прославилась смелостью не только в фотосетих, но и в жизни готова всегда продемонстрировать хватку и желание преодалеть страхи, готовность решить всевозможные вызовы и проблемы.

Так, Седокова опубликовала пост с видеороликом о своем участии в передаче-квесте "Форт Боярд", который показывают на одном из телеканалов. Артистка призвала поклонников посмотреть, как 5 смелых девчонок пробуют "доказать самым трудным обстоятельствам и преградам, что GirlPower существует".

"Даже если мы все разные, даже если у нас разные взгляды на жизнь и семейные обстоятельства, количество детей и денег на счету, у нас есть одно общее - желание сделать этот мир немножечко лучше!" - говорится в публикации.

Анна Седокова в передаче "Форт Боярд" (Видео: instagram.com/annasedokova)

Пользователи сети восхищаются "горячим" фото и купают артистку в комплиментах, а кое-кто даже и признается певице в любви.

Просто огонь!

Шикарная фигура!

Огнище;

Моя сладкая девочка! Я очень сильно люблю тебя! Верю - настанет день и мы будем вместе! Ты - нежный цветок. Я буду любить тебя и защищать;

Бомбезная Анюта!

Мне нравится то что я вижу;

Фигура просто класс!

Ну все как всегда прелесно!

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