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Бомба впала перед машинами: з'явилось відео авіаудару по Харкову

Фото: Росія обстріляла Харків (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень суботи, 22 червня, запустила по Харкову чотири керовані авіабомби. В результаті цього було зруйновано частину житлового будинку та пошкоджено авто.

Як повідомляє РБК-Україна, відео моменту влучання авіабомби публікують очевидці у соціальних мережах.

На опублікованих кадрах видно, що одна з авіабомб влучила у дорогу перед автомобілями, які зупинились на червоний сигнал світлофору. В результаті влучання було пошкоджено стіну одного з житлових будинків навпроти автовокзалу.

Пізніше начальник слідчих поліції Харківської області Сергій Болвінов у коментарі "Суспільному" розповів, що станом на 19:00 людей під завалами не виявлено. 

"Але точно ми зможемо сказати після того, як всі завали будуть розібрані", - зазначив Болвінов.

Він також зауважив, що відео з автореєстраторів свідчать про те, що авіабомба могла влучити у дорогу, а не в будинок.

"Бачимо, що влучання було саме в дорогу, в результаті чого з'явилася ця вирва посеред дороги. Ймовірно, що або частини двигуна, або частини керованої авіабомби влучили в сам будинок, тому стався обвал частини житлового будинку", - сказав він.

Станом на 19:40 відомо, що в результаті атаки загинуло 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини.

Авіаудар по Харкову

Сьогодні вдень Росія атакувала Харків, там пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що російські війська атакували місто керованими авіабомбами та влучили в житловий будинок. На обстріл міста відреагував президент Володимир Зеленський.

Також з'явились знімки з місця катастрофи.

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