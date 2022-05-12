Бомба в костылях. В Запорожье предотвратили теракт

Житель Днепра планировал совершить теракт в Запорожье. Сотрудники СБУ задержали исполнителя и предотвратили преступление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-каналу СБУ.
Согласно данным следствия, злоумышленником оказался житель Днепра, 1996 года рождения. Преступник планировал совершить теракт в центре Запорожья на объекте массового скопления людей.
Известно, что мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство и замаскировал его под костыль.
"Он встроил в ее полость пиропатрон, взрывчатое вещество, а для усиления эффекта поражения - начинил взрывчатку элементами поражающего действия: гвоздями и болтами", - добавляет пресс-служба СБУ.
Чтобы избежать подозрений, преступник прибыл в Запорожье за два дня до запланированной даты теракта.
Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали мужчину в его "подпольной" квартире. Взрывчатка была обезврежена.
"Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления", - пишет СБУ.
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