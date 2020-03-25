Большинство жителей стран G7 ждут падения доходов из-за коронавируса

Согласно опросу, проведенному Kantar, 70% жителей в Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и США ожидают, что их домохозяйства потеряют доходы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Италии, которая больше всего пострадала в Европе, 82% респондентов сказали, что коронавирус повлияет на доход их домохозяйств - самый высокий процент из стран G7 - по сравнению с 74% в США и 70% в Британии. Страной, ожидающей наименьшего финансового ущерба, оказалась Германия.

Во всех странах G7 большинство опрошенных заявили, что они стали мыть руки дольше. В Японии было наибольшее количество людей, заявивших, что они начали носить маску (65%), но наименьшее количество людей, выполняющих все другие меры, перечисленные в опросе, такие как социальное дистанцирование, длительное мытье руку и сокращение ненужных социальных контактов.

В Германии, Канаде и Великобритании более половины людей считали, что государственные службы в их стране готовы справиться с эпидемией и ее последствиями.

Наименее оптимистичной страной была Франция, где только 33% считали, что страна может справиться.

Напомним, Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, при чем это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.