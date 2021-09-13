UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Большинство украинцев выступают против обязательной вакцинации от COVID-19

Автор: Александр Белоус

В конце августа 2021 года украинцы не поддерживают введение обязательной вакцинации от COVID-19 для всех совершеннолетних граждан. За выступают чуть больше 23,4% опрошенных, против - 51,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы".

В то же время, когда речь идет о медицинских работниках, то более половины (50,3%) опрошенных все же выступают за обязательность вакцинации для этой профессиональной группы. Еще 42,1% выступают за обязательную вакцинацию работников образования и 39,6% - для военнослужащих и правоохранителей.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа 2021 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, по состоянию на конец августа 2021 года не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса 56,5% взрослых украинцев. Уже сделали прививку 18,4%, собираются сделать - 25,1% опрошенных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаВакцина от коронавирусаКоронавирус