Большинство украинцев уже понесли финансовые потери из-за коронавируса

По состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие эпидемии, 16% - полную потерю дохода, 14% - потерю работы, 10% - финансовые убытки (например, за сдачу билетов).

В то же время только 40% украинцев надеются пережить эпидемию без серьезных потерь.

Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство жителей городов (88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Согласно опросу, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6% населения.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, большинство жителей городов поддерживают жесткие меры в борьбе с коронавирусом в Украине.