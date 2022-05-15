UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Большинство поляков одобряют эмбарго на нефть и газ из России

Фото: эмбарго на нефть и газ одобряют 73% поляков (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Три четверти жителей Польши (73%) поддерживают эмбарго на импорт нефти и газа из России. Против выступают 11,7% респондентов, а 15,3% не определились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос центра SW Research для издания Rzeczpospolita.

Как отмечается издание, Польша и Болгария уже отрезаны от российского газа решением российского "Газпрома", который прекратил подачу газа в обе страны из-за того, что они отказались платить за сырье в рублях.

Украина призывает к полному эмбарго на энергоресурсы из России, подчеркивая, что Россия финансирует войну, за счет денег от торговли энергоресурсами. В рамках пятого пакета санкций ЕС уже ввел эмбарго на импорт угля из России. В настоящее время ЕС обсуждает свой шестой пакет санкций против России, который включает введение эмбарго на нефть из России.

Введение ограничений поддерживают 4 из 5 респондентов из городов с населением от 200 тысяч более человек до 499 тысяч человек. Реже других идею поддерживают люди в возрасте 25-34 лет (64%).

Исследование проведено исследовательским агентством SW Research 10-11 мая 2022 года среди 800 человек. Структура выборки была скорректирована таким образом, чтобы она соответствовала структуре поляков старше 18 лет по основным характеристикам.

Напомним, 80% европейцев одобряют экономические санкции против России из-за вторжения в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация