Большинство населения мира остается подверженным коронавирусу, - ВОЗ

Менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу. По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебреесуса, большинство людей по-прежнему может подхватить эту инфекцию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в понедельник на открытии 73 ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Серологические исследования рисуют вполне четкую картину. Даже в самых серьезно затронутых странах пропорция населения с антителами в крови составляет менее 20%, а в большинстве стран - менее 10%. Другим словами, большинство населения мира остается подвержено данному вирусу... Риск остается очень высоким, а впереди у нас очень долгий путь", - сказал глава ВОЗ.

Также Гебреесус заявил, что в ближайшее время будет проведена независимая оценка глобальной реакции на коронавирус. Китай поддержал такой обзор.

Как писало РБК-Украина, на этой сессии канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что странам нужно работать вместе для преодоления пандемии коронавируса. По ее словам, так удастся справиться с ней быстрее.

Напомним, ранее американская компания заявила об успешных испытаниях вакцины от коронавируса. В компании заявили, что разрабатываемая ими вакцина вырабатывает антитела против COVID-19.