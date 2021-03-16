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Больше половины украинцев не намерены делать прививку от коронавируса

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 14:45
Больше половины украинцев не намерены делать прививку от коронавируса Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале марта более половины (51,5%) респондентов ответили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Основная причина отказа - недоверие к вакцинам, которые применяются в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 12% респондентов мать собирается сделать прививку в ближайшем будущем (или уже сделали такую прививку), 16% намерены это сделать, но позже, 10% намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиями (например, для поездки за границу), 10% еще не определились.

Больше половины украинцев не намерены делать прививку от коронавируса

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 52% готовы ее сделать лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% из них готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

Больше половины украинцев не намерены делать прививку от коронавирусаТе респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививку).

Еще 27% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% - тем, что уже переболели коронавирусом, 7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Больше половины украинцев не намерены делать прививку от коронавируса

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Gallup International в октябре-декабре 2020 года две трети украинцев (65%) были готовы прививаться против коронавируса, если вакцина будет общедоступной и будет считаться безопасной и эффективной.

По данным международного опроса Gallup International, Украина заняла первое место в списке стран, население которых считает, что власть не справляется с коронакризисом. Недовольны решениями правительства 77% украинцев.

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