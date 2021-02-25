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Больше не максимальный: в Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Великобритании понизило уровень угрозы в связи с пандемией COVID-19. Угроза переполненности учреждений Национальной службы здравоохранения (NHS) здоровья отступила.

Об этом сообщает Sky News.

Уровень угрозы был понижен с максимального пятого до четвертого.

Число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца.

Великобритания находилась на 5 уровне с 1 января текущего года.

В совместном заявлении четыре главных медиков и национальный медицинский директор NHS England заявили, что согласились, что уровень должен быть снижен в соответствии с рекомендациями Общего центра биозащиты "и с учетом последних данных".

"Мы не должны питать иллюзий - уровень передачи, давление на больницы и смертность все еще очень высоки. Со временем вакцины будут большое влияние, и мы призываем всех делать прививки, когда они получат предложение", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер Британии Борис Джонсон представил план по выходу Соединенного Королевства из локдауна. Согласно ему, ограничения в Британии начнут ослаблять в четыре этапа, начиная с 8 марта.

Ранее сообщалось, что Британия передаст избыточные дозы вакцин от коронавируса более бедным странам. Таким образом, Джонсон хочет противостоять обвинениям в том, что богатые страны наращивают запасы препарата и создают глобальное неравенство.

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