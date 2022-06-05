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Все больше детей страдают из-за войны против Украины: новые данные

Фото: все больше детей страдают из-за войны против Украины (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в результате боевых действий погибли 262 ребенка. 467 несовершеннолетних украинцев получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 262 ребенка погибли и более 467 ранены", - пишет пресс-служба офиса генерального прокурора.

Больше всего детей пострадали:

  • в Донецкой области - 189;
  • в Киевской области - 116;
  • в Харьковской области - 112;
  • в Черниговской области - 68;
  • в Луганской области - 53;
  • в Херсонской области - 52;
  • в Николаевской области - 47;
  • в Запорожской области - 29;
  • в Сумской области - 17;
  • в г. Киеве - 16;
  • в Житомирской области - 15.

Отмечается, что 3 июня в результате попадания снаряда в дом в город Горный Северодонецкого района Луганской области погиб 13-летний подросток.

"В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двух детей в Волновахском районе Донецкой области",- добавляет пресс-служба.

Также в результате регулярных бомбардировок со стороны России:

  • были повреждены 1938 учебных заведений;
  • были разрушены полностью 182 учреждения образования.

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