Все больше детей страдают из-за войны против Украины: новые данные

"По состоянию на утро 5 июня 2022 года более 729 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 262 ребенка погибли и более 467 ранены", - пишет пресс-служба офиса генерального прокурора.

Больше всего детей пострадали:

в Донецкой области - 189;

в Киевской области - 116;

в Харьковской области - 112;

в Черниговской области - 68;

в Луганской области - 53;

в Херсонской области - 52;

в Николаевской области - 47;

в Запорожской области - 29;

в Сумской области - 17;

в г. Киеве - 16;

в Житомирской области - 15.

Отмечается, что 3 июня в результате попадания снаряда в дом в город Горный Северодонецкого района Луганской области погиб 13-летний подросток.

"В ходе фиксации военных преступлений стало известно о ранении двух детей в Волновахском районе Донецкой области",- добавляет пресс-служба.

Также в результате регулярных бомбардировок со стороны России: