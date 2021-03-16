Больных COVID харьковчан из-за нехватки мест начали доставлять в больницу Чугуева

Из-за нехватки мест в больницах Харькова больных коронавирусом начали доставлять в центральную городскую больницу Чугуева, что находится за 40 км от областного центра.
Об этом в своем Telegram сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко.
"13 пациентов нашей больницы - харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", - говорится в сообщении.
По словам Минаевой, ситуация в городе с распространением коронавируса ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек находятся на кислородной поддержке.
В больнице занимаются расширением реанимационного отделения и установкой нового кислородного оборудования. Также, подчеркнула мэр, отмечается значительный рост заболевания среди детей.
"Присутствующих на комиссии (заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) попросила уделить особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и пересмотреть режим и планирования работы городских учреждений, которые могут находиться в потенциальной зоне риска", - заявила Минаева.
Напомним, ранее министр здравоохранения'я Максим Степанов заявлял, что в "красную зону" могут попасть Киев, Винницкая и Львовская области. Это означает, что регионам грозит локальный локдаун с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий, ограничениями на общественном транспорте и так далее.
Министр 16 марта заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры.
В первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону", поскольку превышена норма госпитализации пациентов с COVID. Превышение еще одного из показателей грозит тем, что в городе введут ограничения "красной зоны".