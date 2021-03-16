UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Больных COVID харьковчан из-за нехватки мест начали доставлять в больницу Чугуева

Автор: Андрей Василюк

Из-за нехватки мест в больницах Харькова больных коронавирусом начали доставлять в центральную городскую больницу Чугуева, что находится за 40 км от областного центра.

Об этом в своем Telegram сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко.

"13 пациентов нашей больницы - харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", - говорится в сообщении.

По словам Минаевой, ситуация в городе с распространением коронавируса ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек находятся на кислородной поддержке.

В больнице занимаются расширением реанимационного отделения и установкой нового кислородного оборудования. Также, подчеркнула мэр, отмечается значительный рост заболевания среди детей.

"Присутствующих на комиссии (заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) попросила уделить особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и пересмотреть режим и планирования работы городских учреждений, которые могут находиться в потенциальной зоне риска", - заявила Минаева.

Напомним, ранее министр здравоохранения'я Максим Степанов заявлял, что в "красную зону" могут попасть Киев, Винницкая и Львовская области. Это означает, что регионам грозит локальный локдаун с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий, ограничениями на общественном транспорте и так далее.

Министр 16 марта заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры.

В первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону", поскольку превышена норма госпитализации пациентов с COVID. Превышение еще одного из показателей грозит тем, что в городе введут ограничения "красной зоны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус
Читайте также
Побочные эффекты могут быть связаны со всеми COVID-вакцинами, - регулятор ЕС
Глава "Укроборонпрома" заболел COVID-19
Под угрозой "красной зоны". Школы Киева идут на каникулы, а ограничения могут расширить
Прогноз погоды