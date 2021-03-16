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Больных COVID харьковчан из-за нехватки мест начали доставлять в больницу Чугуева

Новина українською → Харьковская область, Вторник 16 марта 2021 17:09
Больных COVID харьковчан из-за нехватки мест начали доставлять в больницу Чугуева фото: больница (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Из-за нехватки мест в больницах Харькова больных коронавирусом начали доставлять в центральную городскую больницу Чугуева, что находится за 40 км от областного центра.

Об этом в своем Telegram сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева со ссылкой на директора центральной городской больницы Вячеслава Грушко.

"13 пациентов нашей больницы - харьковчане, которым не хватило мест в больницах областного центра", - говорится в сообщении.

По словам Минаевой, ситуация в городе с распространением коронавируса ухудшается. Сейчас в больнице находятся около 120 человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, из которых около 100 человек находятся на кислородной поддержке.

В больнице занимаются расширением реанимационного отделения и установкой нового кислородного оборудования. Также, подчеркнула мэр, отмечается значительный рост заболевания среди детей.

"Присутствующих на комиссии (заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - ред.) попросила уделить особое внимание соблюдению карантинных мероприятий и пересмотреть режим и планирования работы городских учреждений, которые могут находиться в потенциальной зоне риска", - заявила Минаева.

Напомним, ранее министр здравоохранения'я Максим Степанов заявлял, что в "красную зону" могут попасть Киев, Винницкая и Львовская области. Это означает, что регионам грозит локальный локдаун с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий, ограничениями на общественном транспорте и так далее.

Министр 16 марта заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине местные власти должны ввести дополнительные карантинные меры.

В первой декаде марта Киев попал в "оранжевую зону", поскольку превышена норма госпитализации пациентов с COVID. Превышение еще одного из показателей грозит тем, что в городе введут ограничения "красной зоны".

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