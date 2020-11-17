Больные коронавирусом имеют право на бесплатные лекарства и услуги, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Facebook)

Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с COVID-19. Государство выделяет достаточно средств для этого.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые являются не прибыльными.

"Конечно, люди имеют право и должны требовать, а врачи обязаны оказывать весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило - и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению за „ковидные“ пакеты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, бюджетный комитет Верховной рады поддержал выделение 2 миллиардов гривен на борьбу с коронавирусом с COVID-фонда. Почти половину средств направят на приобретение экспресс-тестов на коронавирус.

Добавим, по данным Минфина, с COVID-фонда уже потратили более 50% средств. По состоянию на 10 ноября из фонда было потрачено 39 млрд гривен.