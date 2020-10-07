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Больной коронавирусом Трамп хочет лично встретиться с Байденом на дебатах

Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп хочет выйти на дебаты с соперником на выборах Джо Байденом непосредственно, а не в онлайн-режиме. Второй этап запланирован на 15 октября.

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Об этом заявил директор по коммуникации кампании Трампа Тим Мурто изданию The Hill.

По его словам, Трамп намерен принять участие в дебатах лично.

В то же время Байден накануне заявил, что готов продолжать дебаты, только если специалисты подтвердят, что это безопасно. Поскольку Дональд Трамп болеет коронавирусом. Он только в понедельник, 5 октября, вышел из больницы.

Напомним, 30 сентября в Кливленде, штат Огайо, состоялись первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Они продолжались 96 минут.

Вторые дебаты запланированы на 15 октября, а третий тур состоится 22 октября.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп