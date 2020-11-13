Больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния своего здоровья

Глава парламента Дмитрий Разумков, который заболел COVID-19, рассказал о состоянии своего здоровья. Он подчеркнул, что продолжает работать.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений", - отметил глава Верховной рады.

Спикер ВР также уверен, что народные депутаты сделают все, чтобы парламент эффективно выполнял свои функции.

"Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции!" - добавил Разумков.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.