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Больницы "Укрзализныци" начнут принимать больных COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения договорилось с "Укрзализныцей" о лечении больных COVID-19 пациентов в ведомственных больницах. Минздрав обязался профинансировать больницам УЗ все необходимые текущие расходы.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Министерство также обязалось обеспечить дорожные клинические больницы УЗ всем необходимым для эффективного и комфортного лечения пациентов с коронавирусом.

"Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц", - добавили в пресс-службе УЗ.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в десяти областях Украины были загружены более 70% больничных мест для больных COVID-19.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что будут делать, если больницы для больных COVID-19 будут полностью загружены.

Добавим, на базе больницы "Феофания" могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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