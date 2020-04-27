Больницу в Харьковской области закроют на карантин из-за вспышки коронавируса

Центральную районную больницу Змиевска в Харьковской области закроют на карантин после вспышки заболеваний COVID-19. Об этом в эфире "UA: Харьков" сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Он рассказал, что в больнице выявили 25 случаев заражения - 14 среди пациентов и 11 среди медиков.

"Там сложная ситуация. Мы вообще будем принимать решение о закрытии этой больницы, потому что в двух отделениях нашло свое подтверждение распространение коронавируса. Пациентов отправят в больницу соседнего населенного пункта в том же районе", - сообщил Кучер.

Предварительно известно, что "нулевым пациентом" мог быть ребенок, у которого сначала обнаружили пневмонию.

"Ребенок находился с пневмонией, ребенок выздоровел, были взяты пробы. Пока шло исследование, ребенка даже выписали. После этого установили, что ребенок болел коронавирусом", - отметил глава области.

По его словам, вспышка в змиевской больнице могла произойти, в частности, из-за того, что до результатов теста на COVID-19 ребенок лечился в общей палате. Кучер добавил, что с ребенком могли контактировать более 50 человек. Именно столько тестов уже сделано.

Руководитель ОГА также сообщил, что эпидемическое расследование показало, что большое количество инфицированных медиков обусловлено, в том числе, недостаточным соблюдением ими рекомендаций Минздрава.

Напомним, вчера вспышку вируса обнаружили в Харьковской областной психиатрической больнице №1 в селе Стрелечья. Там зафиксировали 11 случаев заражения. Въезд в село ограничили. Всего в Харьковской области известно о 196 случаях инфицирования COVID-19.

РБК-Украина также писало, что в Киевском международном институте социологии спрогнозировали заражение почти 13 тыс. украинцев до конца текущей недели.