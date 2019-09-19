В больнице Винницкой области остаются 22 ребенка из-за отравления

В больнице остаются еще 22 ребенка, пострадавших в результате отравления в Винницкой области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что дети отравились в школьной столовой в городе Казатин. У них диагноз - острый гастроэнтероколит.

"По состоянию на 7 часов 19 сентября в инфекционном отделении Козятинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 22 ребенка, которые употребляли пищу в школьной столовой СОШ № 2 г. Казатин", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало о 37 пострадавших детей в результате отравления в Винницкой области. Кроме того, пострадал один взрослый.

Как сообщалось, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины, а именно нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением.

Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравления учеников одной из школ Суворовского района. В школьной столовой отравились 17 детей. Полиция открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений.