В больнице умерла женщина, выпавшая из переполненной маршрутки в Одесской области

Фото: место пришествия (facebook.com/Владимир Яремчук)

В больнице пострадавшая все это время находилась в коме

В Одесской областной клинической больнице умерла женщина, которая выпала из переполненной маршрутки №84 Нати-Одесса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что в больнице пострадавшая все это время находилась в коме. У нее была тяжелая черепно-мозговая травма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в селе Нерубайское 41-летняя пассажирка выпала из дверей маршрутки во время движения транспортного средства. В частности, во время поворота под натиском пассажиров открылась задняя дверь. Женщина ударилась головой об асфальт. У нее диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Сообщалось, что автобус находится на штрафплощадке для проведения ряда экспертиз. По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.