В больнице Днепра скончался раненый под Широкино военный

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Медики боролись за жизнь бойца трое суток

В больнице скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен в районе Широкино Донецкой области, скончался в больнице. Об этом сообщил главврач КУ "Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова" Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Главврач сообщил, что за жизнь бойца медики боролись трое суток, но спасти его не удалось. Он уточнил, что погибший - из пгт Мирополь Житомирской области и у него остались жена и ребенок.

"Его ранение не совместимо с жизнью… Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. 3 раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", - написал Рыженко.

Как сообщало РБК-Украина, на Донбассе10 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранения еще один военный из состава операции Объединенных сил.

Напомним, 12 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Были также применены снайперское оружие и крупнокалиберные пулеметы.