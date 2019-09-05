В больницах из-за отравлений находятся более 60 человек

Иллюстративное фото (stan.kz)

Из-за пищевого отравления 62 человека остаются госпитализированными в Украине

В Украине 62 человека остаются госпитализированными из-за пищевого отравления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в течение 3 и 4 сентября в Новояворовскую центральную районную больницу (ЦРБ) с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 11 человек (из них 1 ребенок), которые 31 августа праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворовского района Львовской области.

"В течение 2 и 3 сентября в Любешовскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 16 человек (из них 2 ребенка), которые 31 августа посещали кафе "Олеся" в селе Зализница Любешовского района (Волынская обл. - ред.)", - добавили в ГСЧС.

Кроме этого, проинформировали, что в период со 2 по 4 сентября в Черкасскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 12 человек (из них 5 детей), принимавшие полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс" в Черкассах.

Также в Одессе в городской инфекционной больнице остаются госпитализированными 23 человека, которые употребляли шаурму в селе Авангард Овидиопольского района.

Во всех случаях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Волынской области после посещения кафе отравились 16 человек, среди которых 2 ребенка. В течение 2 и 3 сентября в Любешовскую центральную больницу с признаками пищевого отравления поступили 16 человек, из них - 2 ребенка. Все пострадавшие 31 августа посещали кафе "Олеся" в селе Зализныця.

РБК-Украина писало, что во Львовской области произошло отравление на праздновании свадьбы. В больницу были госпитализированы 10 человек. Среди пострадавших 1 ребенок. При этом, что стало причиной отравления пока неизвестно. Сообщается, что сейчас проводятся лабораторные исследования продуктов питания.