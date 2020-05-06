В больницах Нью-Йорка выросло число пациентов с COVID-19

Иллюстративное фото (flickr)

К аппаратам ИВЛ подключены 599 человек

В американском городе Нью-Йорк за минувшие сутки число госпитализированных в больницы пациентов с коронавирусом выросло на 34 человека. Об этом заявил мэр города Билл де Блазио, передает издание Newsday.

По его словам, за последние 24 часа количество поступивших в больницы пациентов увеличилось с 75 до 109, а число заболевших, находящихся на интенсивной терапии (подключенных к аппаратам ИВЛ) возросло с 596 до 599.

При этом он отметил, что в районах города число новых пациентов варьировались от 1% на Стайт-Айленде до 21% на Манхэттене.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах от коронавируса умерли более 70 тысяч человек, а всего вирус лабораторно подтвердили у почти 3,7 млн человек.

Кроме того, в США у детей больных коронавирусом обнаружили новые симптомы, связанные с последствиями заражения COVID-19.

Добавим, что Соединенные Штаты в ближайшее время планируют сообщить детали происхождения COVID-19. По словам президента Дональда Трампа, эти детали будут "весьма определенными".