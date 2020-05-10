В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19, - Степанов

В больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных вирусом COVID-19. Об этом на брифинге в воскресенье рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.

"Решение о госпитализации принимает врач, он принимает это решение исходя из тех стандартов медицинской помощи, которые утверждены Минздравом. Решение принимается относительно состояния течения болезни - есть ли, нет ли сопутствующих болезней. Если посмотреть на общее количество госпитализаций и заполненность коек в целом по Украине, то этот показатель не превышает 15%",- сообщил Степанов.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая COVID-19, а общее число случаев составляет 15 232. При этом почти 400 человек скончались от болезни.

РБК-Украина писало, что число случаев коронавируса в мире превысило 4 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США (1 327 420), Испании (262 783), Италии (218 268), Британии (215 260), России (198 676), Франции (176 079) и Германии (170 876).

Кроме этого, Всемирная организация здравоохранения обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов и считает, что есть вероятность возвращения к жесткому карантину.