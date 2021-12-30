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В больницах Львовской области проверят кислородные станции после трагедии в Косово

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Львовская область, Четверг 30 декабря 2021 15:34
В больницах Львовской области проверят кислородные станции после трагедии в Косово Фото: в больницах Львовской области проверят кислородные станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В медучреждениях Львовской области проведут проверку кислородного оборудования. Решение приняла ТЭБ и ЧС после пожара в Косовской районной больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Случай, который случился на днях на Ивано-Франковщине для нас является очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию подобного рода оборудования, несмотря на то, что сейчас на территории области это оборудование используют в более чем 20 учреждениях здравоохранения", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный.

Отмечено, что по состоянию на сегодня во Львовской области есть 24 медучреждения, которые могут оказывать помощь больным COVID-19. Впрочем, учитывая тенденцию к уменьшению количества заболеваний, пять заведений перевели в режим "ожидание".

"Мы обязали всех руководителей медицинских учреждений провести инспектирование всех кислородных сетей на местах. Кроме того, нужно сделать ревизию резервных и автономных источников электропитания", - отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Так, решение членов комиссии ТЭБ и ЧС предполагает создание семи комиссий на базе районных государственных администраций, которые в течение месяца должны провести мониторинг всех учреждений здравоохранения в области, предназначенных для использования кислородных станций и сетей.

Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошел пожар в Косовской центральной районной больнице.

Добавим, число погибших в результате масштабного пожара на Прикарпатье возросло до четырех человек. Еще один человек умер из-за COVID-19.

Отметим, причиной пожары в Косовской центральной районной больнице стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

Кроме того, прокуратура уже начала расследование по делу о пожаре в больнице.

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