В больницах Львовской области проверят кислородные станции после трагедии в Косово

В медучреждениях Львовской области проведут проверку кислородного оборудования. Решение приняла ТЭБ и ЧС после пожара в Косовской районной больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Случай, который случился на днях на Ивано-Франковщине для нас является очередным сигналом обратить внимание на эксплуатацию подобного рода оборудования, несмотря на то, что сейчас на территории области это оборудование используют в более чем 20 учреждениях здравоохранения", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный.

Отмечено, что по состоянию на сегодня во Львовской области есть 24 медучреждения, которые могут оказывать помощь больным COVID-19. Впрочем, учитывая тенденцию к уменьшению количества заболеваний, пять заведений перевели в режим "ожидание".

"Мы обязали всех руководителей медицинских учреждений провести инспектирование всех кислородных сетей на местах. Кроме того, нужно сделать ревизию резервных и автономных источников электропитания", - отметил директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

Так, решение членов комиссии ТЭБ и ЧС предполагает создание семи комиссий на базе районных государственных администраций, которые в течение месяца должны провести мониторинг всех учреждений здравоохранения в области, предназначенных для использования кислородных станций и сетей.