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В больницах Крыма находятся 20 пострадавших в результате трагедии в Керчи

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 14:19
Фото: взрыв в Керчи (ntv.ru)
Фото: взрыв в Керчи (ntv.ru)

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В больницах аннексированного Крыма находятся 20 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, по данным "Министерства здравоохранения Крыма", на стационарном лечении в больницах находятся 20 пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керчи. Кроме того, сообщается, что еще 23 пострадавших направили на лечение в больницы РФ.

Сообщается, что трое пострадавших, находящихся на лечении в Симферополе, находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже Керчи погиб 21 человек.

Кроме того, сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на административной границе с оккупированным Крымом из-за теракта в Керчи. В частности, меры безопасности касаются недопущения каких-либо провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админграницу. Основное внимание пограничников акцентировано на выявлении и недопущении перемещения запрещенных предметов.

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