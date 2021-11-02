В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода для COVID-больных, - медики

В больницах Ивано-Франковска не хватает медицинского кислорода для пациентов с COVID-19. Вчера больница получила 1900 литров кислорода при необходимости 2500 литров в день.
Об этом заявил руководитель городской клинической больницы №1 Тарас Василик, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию совещания.
"Вчера нам и центральной клинической больнице поставили 2 тонны кислорода, и этого недостаточно. Какая будет ситуация дальше - неизвестно", - отметил Василик.
По его словам, львовский поставщик кислорода в октябре осуществил только одну поставку для больницы. Производитель кислорода ссылается на неисправность на предприятии. С перебоями работает и поставщик из Калуша.
Напомним, Минздрав сообщил, что Украина полностью обеспечена кислородом для COVID-больных.