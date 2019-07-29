В больницах Днепра из-за отравления находятся еще 24 человека

По состоянию на 29 июля в лечебных учреждениях из-за отравления в Днепре на предприятии остаются 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У пострадавших диагноз - острая кишечная инфекция.

"По состоянию на 07 час. 00 мин. 29 июля в лечебных учреждениях Днепропетровской области с диагнозом острая кишечная инфекция остаются госпитализированными 24 работника ООО "Миропласт" (были госпитализированы в течение 20-24 июля). Проводится комплекс противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

РБК-Украина ранее писало об отравлении в Днепре, в результате которого пострадали 24 человека.

Напомним, в селе Лазурное (Херсонская область) в пансионате "Буревестник" отравились 14 детей. Детей с признаками пищевого отравления госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской центральной больницы. Это дети в возрасте от 8 до 14 лет.

РБК-Украина писало, что 18 июня, в Луганской области произошло массовое отравление детей. С симптомами отравления были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 - дети.