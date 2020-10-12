В больницах Британии пациентов с COVID-19 больше, чем было весной

Сейчас в больницах Великобритании больше пациентов с коронавирусом, чем в марте, когда в стране была первая волна пандемии. Больше всего людей попадают в больницы в возрастной категории 65-85 лет.

Об этом сообщил глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис, передает Metro.

По его словам, число госпитализаций быстро растет на северо-западе Англии, где этот показатель превышает первую волну.

"По мере того, как уровень инфицирования начал расти по стране, стало расти количество госпитализаций. Совершенно очевидно, что количество госпитализаций растет быстрее всего в тех районах страны, где уровень инфицирования самый высокий, особенно на северо-западе", - сообщил Поуис.

Он добавил, что люди старше 65 лет чаще попадают в больницы с коронавирусом.

"В возрасте старше 65 лет мы наблюдаем резкий рост числа людей, попадающих в больницу, поэтому утверждение о том, что пожилых людей можно каким-то образом ограждать от риска, является выдумкой", - отметил чиновник.

Отметим, в сентябре премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания достигла "опасного поворотного момента" и объявил о новых ограничениях для предотвращения второй волны коронавируса в Англии. Карантинные меры могут продлиться до шести месяцев.

Также правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.