Больница - не санаторий: Степанов об отказах в госпитализации больным COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему пациентам с коронавирусом отказывают в госпитализации. Пациента могут госпитализировать исключительно по клиническим показателям.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

По его словам, до 80% пациентов имеют легкий ход болезни и не нуждаются в госпитализации. При этом, если в госпитализации нет необходимости, проходить лечение в домашних условиях безопасней.

"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показателей к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - сказал Степанов.

Также министр назвал показатели для госпитализации:

Частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений;

Сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92;

Нарушение сознания;

Пациенты со средним ходом заболевания и с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 9 721 новый случай коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что за сутки в стране впервые зафиксировали более 200 летальных случаев и более 10 тысяч выздоровлений от COVID-19.