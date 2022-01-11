Болгарский президент, премьер и министры самоизолировались после контакта с больным COVID-19

Президент, премьер-министр и несколько членов Кабмина Болгарии в качестве меры предосторожности ушли на самоизоляцию. Это произошло после того, как спикер получил положительный результат теста на COVID-19 после совместной встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Главный санитарный инспектор Ангел Кунчев заявил, что все участники консультативного Совета национальной безопасности в понедельник здоровы, но они останутся на самоизоляции после того, как у спикера парламента Николая Минчева обнаружили коронавирус", - пишет издание.

Вместе с премьер-министром Кириллом Петковым и президентом Руменом Радевым во встрече приняли участие министры внутренних дел, обороны и финансов, а также заместитель министра иностранных дел и высокопоставленные представители основных политических партий.

"Премьер-министр будет на карантине, поскольку таковы правила", - сказал представитель правительства.

Петков продолжит работу дистанционно, а его обязанности, требующие присутствия, будет выполнять вице-премьер Калина Константинова.