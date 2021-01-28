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Болгария ужесточила правила въезда. Украинцев не будут пускать без теста на COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Болгарии с 29 января вступают в силу новые правила въезда в страну. Украинцам для въезда необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

Тест на COVID-19 должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

"В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописан латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativ)", - добавили в посольстве.

Такие ограничения правительство Болгарии ввело до 30 апреля.

Ранее РБК-Украина писало, что с 4 февраля в Болгарии начнут смягчать карантинные ограничения. Так, в рамках ослабления возобновится очное обучение в школах, также школьники смогут посещать внеклассные занятия.

Также сообщалось, что на юге Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу.

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