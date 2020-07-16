Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19

Власти Болгарии разрешили с 16 июля гражданам Украины въезд в страну. Соответствующее решение 15 июля приняло болгарское Министерство здравоохранения.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Болгарии.

Отмечается, что решением правительства Болгарии в стране продлено действие чрезвычайной эпидемической ситуации до 31 июля.

"В то же время, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405 начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - сообщили в посольстве.

В "зеленый список" также попали граждане стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании, Алжира, Канады, Австралии, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Отметим, что Минздрав Украины отнес Болгарию в "красную зону", то есть, после возвращения оттуда необходимо будет пройти 14-дневную обсервацию или сделать ПЦР-тест.

Напомним, с 1 июня Болгария открыла границы для туристов из 29 стран, однако Украина не вошла в этот список.

Ранее РБК-Украина писало, что Черногория упростила правила въезда для граждан Украины, больше не нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме этого с 8 июля возобновились регулярные перелеты из Киева в Дубай (ОАЭ).