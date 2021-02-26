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Болгария останавливает массовую вакцинацию от COVID из-за перебоев в поставках

Автор: РБК-Украина

Болгария останавливает массовую вакцинацию от COVID. Это связано с тем, что страна получит только 40% заказанной вакцины AstraZeneca, но именно на этой вакцине базируется правительственная программа иммунизации.

Об этом пишет Euractiv.

Сообщается, чтобы заполнить нехватку вакцины, Болгария получит 1 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech из Франции и Германии.

Неделю назад правительство разрешило вакцинироваться всем гражданам, что значительно ускорило процесс. На сегодня более 100 000 человек получили первую прививку - это около 2% взрослого населения.

Премьер-министр Бойко Борисов уже выразил сожаление в том, что страна оплатила вакцину AstraZeneca, но компания не соблюдает контракт. В частности, из более 450 000 заказанных доз доставили около 170 000.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта еще должно согласовать Министерство здравоохранения. Партию уже готовят к поставке.

Также стало известно, что Индонезия разрешила частную схему вакцинации от COVID.

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Новости Украины БолгариявакцинацияCOVID-19
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