Болгария останавливает массовую вакцинацию от COVID из-за перебоев в поставках

Сообщается, чтобы заполнить нехватку вакцины, Болгария получит 1 млн доз вакцины Pfizer / BioNTech из Франции и Германии.

Неделю назад правительство разрешило вакцинироваться всем гражданам, что значительно ускорило процесс. На сегодня более 100 000 человек получили первую прививку - это около 2% взрослого населения.

Премьер-министр Бойко Борисов уже выразил сожаление в том, что страна оплатила вакцину AstraZeneca, но компания не соблюдает контракт. В частности, из более 450 000 заказанных доз доставили около 170 000.