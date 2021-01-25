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Болгария изменит правила въезда в страну. Необходим будет COVID-тест

Автор: РБК-Украина

Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус. Так правительство хочет остановить распространение "британского" штамма COVID.

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Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Константин Ангелов, передает The Guardian.

Органы здравоохранения Болгарии заявляют, что пока зарегистрировали восемь случаев нового штамма COVID-19, который впервые был обнаружен в Великобритании.

"Сегодня мы предпримем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в том числе из Европейского союза", - заявил министр.

Напомним, с 4 февраля в Болгарии начнут смягчать карантинные ограничения. В частности, школьники смогут вернуться за парты, а также посещать внеклассные занятия.

Ранее сообщалось, что на юге Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу. Здоровье новорожденного в норме, но после выписки за новорожденным будут следить врачи.

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