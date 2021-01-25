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Болгария изменит правила въезда в страну. Необходим будет COVID-тест

София, Понедельник 25 января 2021 14:33
Болгария изменит правила въезда в страну. Необходим будет COVID-тест
Фото: девушка в маске (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус. Так правительство хочет остановить распространение "британского" штамма COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Константин Ангелов, передает The Guardian.

Органы здравоохранения Болгарии заявляют, что пока зарегистрировали восемь случаев нового штамма COVID-19, который впервые был обнаружен в Великобритании.

"Сегодня мы предпримем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в том числе из Европейского союза", - заявил министр.

Напомним, с 4 февраля в Болгарии начнут смягчать карантинные ограничения. В частности, школьники смогут вернуться за парты, а также посещать внеклассные занятия.

Ранее сообщалось, что на юге Болгарии родился ребенок с антителами к коронавирусу. Здоровье новорожденного в норме, но после выписки за новорожденным будут следить врачи.

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