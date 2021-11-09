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Болгария будет выдавать сертификаты людям с антителами к COVID

Автор: Валерия Полищук

В Болгарии будут выдавать сертификаты людям с антителами к COVID. Мера вступит в силу в четверг, 11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сега".

Сертификат будет выдаваться людям, у которых инфекция протекала бессимптомно, людям с положительным результатом антигенного теста, людям, которые прошли лечение, но не были верифицированы.

Для получения сертификата количество антител должно быть как минимум в 10 раз выше нормы. Документ будет действителен только на территории Болгарии в течение 90 дней.

Отметим, что без такого сертификата в Болгарии будет невозможно заселиться в гостиницу и посещать заведения. В частности, без документа не будут пускать в магазины площадью более 300 кв. метров, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы.

Также без сертификата не пустят на работу в больницы, детские дома и дома престарелых.

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