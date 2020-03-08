В Болгарии впервые зарегистрировали коронавирус

Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в Болгарии в пятницу, 7 марта, вечером. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Подтверждены на данный момент два первых случая. Информацию подтвердили во время брифинга в Совете министров Брифинг возглавлял начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венцислав Матафчийски.

Напомним, в Германии количество зараженных новым коронавирусом за последние сутки возросло на 100 человек. Власти страны уже готовятся к принятию чрезвычайного плана защиты экономики.

Ранее на Восточном побережье США подтвердили первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом. До этого летальные случаи заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.