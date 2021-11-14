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В Болгарии произошел пожар в COVID-больнице, есть жертвы

Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 14 ноября, в Болгарии произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. В результате происшествия погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Пожар произошел в одной из больниц города Сливен около 3:00. Возгорание произошло в комнате на четвертом этаже, где находились трое пациентов-мужчин.

"Двое из пациентов погибли на месте, а третий был доставлен в больницу скорой помощи, где скончался от тяжелых ожогов", - сказал начальник местной пожарной команды Владимир Демирев.

Правоохранители начали расследование для установления причины возгорания.

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БолгарияПожар