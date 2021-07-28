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В Болгарии два месяца предоставляли неверную статистику COVID-прививок

Автор: Мария Кучерявец

Власти Болгарии два месяца подряд неправильно подсчитывала количество иммунизированных от COVID-19. В стране в день якобы привили 73 тысячи граждан с использованием лишь 8 538 доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Euractiv.

Так, в понедельник количество людей, прошедших полную иммунизацию, составило 15,3% взрослого населения, а на следующий день подскочило на 16,7% или на 73 тысячи.

Выяснилось, что власти исправили ошибку двухмесячной давности, связанную с сообщением о прививке вакциной Janssen (Johnson&Johnson), которая требует только одной дозы для завершения иммунизации.

Известно, что люди, получившие разовую дозу вакцины считались как те, что еще не прошли курс иммунизации.

Отмечено, что даже после исправления ошибки Болгария остается последней в ЕС, где только 18,5% взрослых привиты одной дозой вакцины, в сравнении со средним показателем в Европе, что составляет почти 70%.

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Болгария