В Болгарии два месяца предоставляли неверную статистику COVID-прививок

Так, в понедельник количество людей, прошедших полную иммунизацию, составило 15,3% взрослого населения, а на следующий день подскочило на 16,7% или на 73 тысячи.

Выяснилось, что власти исправили ошибку двухмесячной давности, связанную с сообщением о прививке вакциной Janssen (Johnson&Johnson), которая требует только одной дозы для завершения иммунизации.

Известно, что люди, получившие разовую дозу вакцины считались как те, что еще не прошли курс иммунизации.

Отмечено, что даже после исправления ошибки Болгария остается последней в ЕС, где только 18,5% взрослых привиты одной дозой вакцины, в сравнении со средним показателем в Европе, что составляет почти 70%.