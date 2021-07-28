ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Болгарии два месяца предоставляли неверную статистику COVID-прививок

Новина українською →
Болгария, Среда 28 июля 2021 12:55
В Болгарии два месяца предоставляли неверную статистику COVID-прививок Фото: в Болгарии два месяца предоставляли неверную статистику COVID-прививок (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Болгарии два месяца подряд неправильно подсчитывала количество иммунизированных от COVID-19. В стране в день якобы привили 73 тысячи граждан с использованием лишь 8 538 доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Euractiv.

Так, в понедельник количество людей, прошедших полную иммунизацию, составило 15,3% взрослого населения, а на следующий день подскочило на 16,7% или на 73 тысячи.

Выяснилось, что власти исправили ошибку двухмесячной давности, связанную с сообщением о прививке вакциной Janssen (Johnson&Johnson), которая требует только одной дозы для завершения иммунизации.

Известно, что люди, получившие разовую дозу вакцины считались как те, что еще не прошли курс иммунизации.

Отмечено, что даже после исправления ошибки Болгария остается последней в ЕС, где только 18,5% взрослых привиты одной дозой вакцины, в сравнении со средним показателем в Европе, что составляет почти 70%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария
NEWS
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
В Украине за сутки еще 717 человек заболели COVID-19
DAILY
Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам