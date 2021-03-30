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В Болгарии частично ослабляют карантин, несмотря на рост случаев COVID-19

Автор: РБК-Украина

Правительство Болгарии приняло решение частично смягчить карантинные ограничения. Меры начнут ослаблять с 1 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов, передает агентство "Труд".

Так, с 1 апреля в Болгарии будет разрешена работа ресторанов и кафе на открытом воздухе. Также откроются театры, однако им разрешено будет работать с загрузкой зрительного зала не более чем на 30%

С 5 апреля в стране начнут работать ясли и детские сады, а с 12 апреля возобновят работу школ.

При этом торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля также будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Отметим, что в Болгарии за минувшие сутки выявили 4 497 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 514 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 333 250. Общее число летальных исходов достигло 12 913.

Напомним, с 1 мая начнется туристический сезон в Болгарии. Правительство страны сейчас разрабатывает и согласовывает требования для въезда туристов на территорию страны.

Ранее сообщалось, что в Европе активно готовятся к запуску ковид-паспортов. О том, с какими проблемами сталкивается эта инициатива и чего ждать от нее украинцам, читайте в материале РБК-Украина.

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