В Болгарии частично ослабляют карантин, несмотря на рост случаев COVID-19

Так, с 1 апреля в Болгарии будет разрешена работа ресторанов и кафе на открытом воздухе. Также откроются театры, однако им разрешено будет работать с загрузкой зрительного зала не более чем на 30%

С 5 апреля в стране начнут работать ясли и детские сады, а с 12 апреля возобновят работу школ.

При этом торговые центры пока останутся закрытыми. До конца апреля также будет запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

Отметим, что в Болгарии за минувшие сутки выявили 4 497 новых случаев заражения коронавирусом, что на 3 514 больше, чем днем ранее. Общее число заболевших в стране достигло 333 250. Общее число летальных исходов достигло 12 913.