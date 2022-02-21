Болезни сердца, ковид и рак: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году

По данным статистического ведомства, с начала года умерло 714 263 человека, в том числе в декабре 64 264 человека.

По официальной информации, от COVID-19 умерло 86 015 украинцев (в том числе в декабре - 9 066 человек).

Наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 430 013 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 300 724 человек (в декабре - 26 501) от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 82 617 человек (в декабре - 7 054).

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 73 683 граждан (в декабре - 5 933)

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 24 969 человек. Болезни органов дыхания стали причиной смерти 27 588 человек (в т.ч. грипп и пневмония- 22 282 человек).

По данным Госстата, за январь-декабрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 099 человек, среди них туберкулез - 2 779, от СПИДа умерло 2192 украинца.

Кроме того, 28 061 украинец погиб в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 3732 граждан, утопление - 1 528, гибель на пожаре - 1221, случайное отравление (кроме алкоголя) - 1631, отравление алкоголем - 1 845, самоубийства - 5907, умышленные убийства - 1 240.