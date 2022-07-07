"Болезнь мозга вступила в новую фазу": В Литве высмеяли заявления чиновников РФ об Аляске

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высмеял заявления российских чиновников о планах "вернуть" Аляску. Также политик прокомментировал угрозы Третьей мировой войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского экс-министра.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ пригрозили Соединенным Штатам планами "вернуть" Аляску при помощи псевдореферендума.
Кроме того, в Москве также пригрозили Норвегии возвращением части Баренцевого моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.