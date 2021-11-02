Болел COVID-19: в Германии пассажир умер в самолете

Человек жил на территории Шлезвиг-Гольштайн, что на севере Германии.

В полиции рассказали, что, вероятно, у него были закрытые глаза, поэтому смерть не заметили во время полета. Все подумали, что он спит.

Сейчас известно, что мужчина, вероятно, ранее серьезно болел, а коронавирус обнаружили уже во время предварительного осмотра тела.

Правоохранители расследуют, как мужчина попал на борт самолета, потому что новые правила полета требуют отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или сертификат вакцинации.