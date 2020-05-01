Богиня! Даша Астафьева вскружила голову жаркими танцами на бильярдном столе

Даша Астафьева зажгла сеть новой откровенной съемкой
Даша Астафьева порадовала фанов очередными горячими кадрами - на этот раз знаменитая украинская модель и певица устроила танец-соблазнение на бильярдном столе.
34-летняя красавица на этом не остановилась, и продолжила съемку на балконе.
Фото и видео Даша опубликовала в своем Instagram, после чего собрала огромное количество восхищенных комментов с комплиментами.
На кадрах артистка в нежном розовом халатике медленно танцует под музыку с бильярдным кием, попутно оголяя плечи и зону декольте.
Любительница пикантных и откровенных съемок томно позирует, демонстрируя соблазнительные формы и восхитительную фигуру под легким одеянием.
Видео: Даша Астафьева устроила жаркие танцы на бильярдном столе
После видео с танцами в зале с бильярдным столом модель показала фото у себя на балконе.
Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники Даши Астафьевой, взволнованные жаркими кадрами, принялись сыпать комплиментами и восторженными отзывами. Некоторые фаны отмечают, что получили настоящий эстетический экстаз.
Фото: скрин комментариев instagram.com/da_astafieva
Напомним, что ранее Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море - красавица продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.